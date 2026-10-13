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Ивановские новости

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В Иванове на улице Гончарова произошёл крупный пожар, пострадал человек

В Иванове на улице Гончарова произошёл крупный пожар, пострадал человек

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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