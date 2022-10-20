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Конюшков о «Торпедо»: «Отсутствие пиццы – наиболее непривычное новшество. Пацаны из «Дизеля» подкалывают: «Ну что ты там на своих салатах?»

Богдан Конюшков назвал отсутствие пиццы наиболее непривычным новшеством в «Торпедо». – Иногда игроки «Торпедо» совершают такие потери в своей зоне, за что другие тренеры оторвали бы голову, а заодно руки и ноги.

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