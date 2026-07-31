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Новости Тамбова

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В Госинспекции труда в Тамбовской области разъяснили, как правильно оформить сезонную работу

В Госинспекции труда в Тамбовской области разъяснили, как правильно оформить сезонную работу

В летний период многие предприятия Тамбовской области выходят на пик сезонной активности. Однако далеко не все работодатели и сотрудники знают, как правильно оформить такие временные трудовые отношения, чтобы избежать нарушений и споров.

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