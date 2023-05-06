Джоэл Эмбиид – Джеймсу Хардену: «Оставайся агрессивным, продолжай бросать»

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид дал совет одноклубнику Джеймсу Хардену, который испытывал серьезные трудности с реализацией во втором и третьем матчах серии с «Бостоном» (1-2).