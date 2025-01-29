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В Курганской области нетрезвый сельчанин пытался зарезать мужа своей матери

В Курганской области нетрезвый сельчанин пытался зарезать мужа своей матери

28 января 2025 года следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области предъявили обвинение 50-летнему жителю деревни Сосновка, расположенной в Варгашинском округе, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в покушении на убийство.

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