The Times сообщает, что в ноябре на территории Польши пройдут учения с участием 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши для отработки переброски миротворческих сил на Украину в случае прекращения огня между Украиной и Россией.
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