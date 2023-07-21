300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда можно было улететь в 33 страны

Из Екатеринбурга когда-то можно было напрямую улететь в несколько десятков стран. Самым разнообразным в этом смысле выдался для международного аэропорта Кольцово 2012 год – тогда самолеты отправлялись в 33 страны, а направлений было гораздо больше.