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300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда можно было улететь в 33 страны

300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда можно было улететь в 33 страны

Из Екатеринбурга когда-то можно было напрямую улететь в несколько десятков стран. Самым разнообразным в этом смысле выдался для международного аэропорта Кольцово 2012 год – тогда самолеты отправлялись в 33 страны, а направлений было гораздо больше.

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