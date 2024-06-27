НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Товарищеские матчи. «Спартак» в закрытом режиме сыграет с «Торпедо», «Ростов» против «Факела»

Товарищеские матчи. «Спартак» в закрытом режиме сыграет с «Торпедо», «Ростов» против «Факела»

Товарищеские матчи «Спартак» – «Торпедо» – 11:30 (игра пройдет в закрытом режиме) «Рубин» – «КАМАЗ» – 18:00 «Ростов» – «Факел» – 19:00 (игра пройдет в закрытом режиме) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх