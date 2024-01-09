Глава СКР Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении блогера Косенко

Поводом стали кадры, на которых Косенко бросает в снег своего двухмесячного ребенкаГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко.
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