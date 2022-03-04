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Гунны — покорители степей

Гунны — покорители степей

Гунны. Возможно, никакое другое племя варваров не внушало такого страха народам запада, как они. Гунны появились буквально из ниоткуда и, проделав путь через венгерские равнины, они вошли в Галлию, подобравшись вплотную к северным границам Рима.

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