Гунны — покорители степей

Гунны. Возможно, никакое другое племя варваров не внушало такого страха народам запада, как они. Гунны появились буквально из ниоткуда и, проделав путь через венгерские равнины, они вошли в Галлию, подобравшись вплотную к северным границам Рима.
Гунны. Возможно, никакое другое племя варваров не внушало такого страха народам запада, как они. Гунны появились буквально из ниоткуда и, проделав путь через венгерские равнины, они вошли в Галлию, подобравшись вплотную к северным границам Рима.
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