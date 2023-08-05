Атака на танкер "Сиг"

Tania Еременко А почему бы не уничтожить завод, где строят эти катера? Да и весь Кукуев сдать в утиль!

лина любимцева ГНАТЬ нужно жЫдо-бандэрье до Польши, и вытурить их на территорию Польши. Они там сейчас задружились между собой, вот пусть и продолжают дружить на территории Польши.