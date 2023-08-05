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Атака на танкер "Сиг"

Атака на танкер "Сиг"

Ночью, к югу от Керченского пролива украинский морской дрон врезался в российский танкер "Сиг".Так как танкер был пустым, то разлива нефти не произошло.

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Комментарии
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Tania Еременко
А почему бы не уничтожить завод, где строят  эти катера? Да и весь Кукуев сдать в утиль!
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12 час.
лина любимцева
ГНАТЬ нужно жЫдо-бандэрье до Польши, и вытурить их на территорию Польши. Они там сейчас задружились  между собой, вот пусть и продолжают дружить на территории Польши.
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6 час.
лл
лина любимцева
Тоже, скажете...    А ДЕТИ и ДЕНЬГИ - ГДЕ?!!...
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6 час.

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