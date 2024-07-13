Суд назначил дату заседания по делу об алиментах Матвея Сафонова

Новоиспечённый вратарь ПСЖ написал заявление на свою экс-супругу Анастасию.Суд назначил на 30 июля заседание по делу о долге футболиста Матвея Сафонова по алиментам, сообщил "Матч ТВ" со ссылкой на источник из окружения бывшей жены голкипера.