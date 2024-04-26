Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Не читайте "советских газет" ! "Ну а если других нет?" Все равно не читайте!)))Семейные разборки.
  • Александр Сысоев
    Надо срочно вводить визовый режим со всеми странами Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Армении."Нас не пускают в...
  • Виктор Мальцев
    Данная публикация розовые сопли и попытка замылить проблемму, нахождения у Власти 5 колонны..Конец эры олигарх...

Вербное воскресенье: дата и тайны, строгие запреты

Вербное воскресенье: дата и тайны, строгие запреты

Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается 28 апреля Алена Светунькова Вербное воскресенье, или, как называют этот праздник в церковном календаре, Вход Господень в Иерусалим, в 2024 году приходится на нерабочий день — 28 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх