Вербное воскресенье: дата и тайны, строгие запреты

Праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается 28 апреля Алена Светунькова Вербное воскресенье, или, как называют этот праздник в церковном календаре, Вход Господень в Иерусалим, в 2024 году приходится на нерабочий день — 28 апреля.