Студенты и школьники убрали территорию Симферопольского водохранилища

Сегодня в Симферополе по инициативе студенческих отрядов Крыма в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ», приуроченной к празднованию весны и труда от Росмолодёжи и Российских студенческих отрядов был проведён субботник по сбору мусора на территории Симферопольского водохранилища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии