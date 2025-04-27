Студенты и школьники убрали территорию Симферопольского водохранилища

Сегодня в Симферополе по инициативе студенческих отрядов Крыма в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ», приуроченной к празднованию весны и труда от Росмолодёжи и Российских студенческих отрядов был проведён субботник по сбору мусора на территории Симферопольского водохранилища.