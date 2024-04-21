Зеленский заявил, что мира можно достичь только силой

Ольга Каширина

Почему бы это выражение мерзопакостного Зеленского не взять на вооружение? И почему бы и нам не снять эти "белые перчатки" и не показать все, на что мы способны, при защите Родины? Наши ребята сражаются героически, но стихотворение "Убей его" больше сейчас отвечает повестке дня. Они нас не жалеют, обстреливая столько лет мирные города и убивая людей. И их не терзают муки совести за убитых детей, за тотальное вранье и за жизни наших парней. Не бойтесь быть справедливыми.