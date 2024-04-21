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Зеленский заявил, что мира можно достичь только силой

Зеленский заявил, что мира можно достичь только силой

Заявление он сделал после продления помощи США. Мира и безопасности на Ураине можно достичь только силой.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Почему бы это выражение мерзопакостного Зеленского не  взять на вооружение?  И почему бы и нам  не снять эти  &quot;белые перчатки&quot;  и не показать все, на что мы способны, при защите Родины?  Наши ребята сражаются героически,  но  стихотворение &quot;Убей его&quot;  больше сейчас отвечает  повестке  дня.  Они нас не жалеют, обстреливая   столько лет мирные города и  убивая людей. И их  не терзают муки совести  за убитых детей,  за тотальное вранье и за жизни наших парней. Не бойтесь быть  справедливыми.
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