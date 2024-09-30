❗️🔥 Очередная выжженная артиллерийская позиция и догорающий грузовой автомобиль подвоза БК "КрАЗ" украинских боевиков в зоне проведения СВО🚀 #КрАЗ #СВО #Украина #ВСУ #ЗСУ.
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❗️🔥 Очередная выжженная артиллерийская позиция и догорающий грузовой автомобиль подвоза БК "КрАЗ" украинских боевиков в зоне проведения СВО🚀 #КрАЗ #СВО #Украина #ВСУ #ЗСУ.
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