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Новые выбросы мазута на берегах Анапы: последствия крушения танкеров

Новые выбросы мазута на берегах Анапы: последствия крушения танкеров

В Краснодарском крае после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошедшего в Керченском проливе, обнаружены новые выбросы мазута на пляжах Анапы, включая Джемете и окрестности "Премьеры".

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