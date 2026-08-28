НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в 2024 году Фото: пресс-служба Раиса РТ Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики с Днем Республики Татарстан, который отмечается 30 августа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым