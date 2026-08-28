Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в 2024 году Фото: пресс-служба Раиса РТ Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики с Днем Республики Татарстан, который отмечается 30 августа.