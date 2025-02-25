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Царьград

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"Теперь всегда с нами": Медведев назвал главную перемену в жизни России за три года СВО

"Теперь всегда с нами": Медведев назвал главную перемену в жизни России за три года СВО

Журналист Андрей Медведев назвал, в чём главная перемена в жизни России за три года, что идёт СВО. Он отметил, что русские смогли выработать для себя очень важное правило, которое впоследствии ещё не раз поможет стране.

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