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240 рублей за литр бензина! В Крыму призывают не поддаваться на топливные провокации

240 рублей за литр бензина! В Крыму призывают не поддаваться на топливные провокации

Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк обратился сегодня к жителям и гостям полуострова с просьбой не поддаваться провокациям.

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