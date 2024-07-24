«Ненавижу!» — боевики ВСУ в истерике пишут, что «Отважные» разгромили их и выбили их из н. п. Волчье (ФОТО)

На Авдеевско-Покровском направлении после освобождения н. п. Прогресс подразделения группировки войск «Центр» днём ранее приступив к штурму Волчьего, а теперь, по словам боевиков ВСУ, выбили украинские силы: «Враг установил контроль над н.