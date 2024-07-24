Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Он это совмещает, видимо.Сын ВСУшника — уб...
  • лина любимцева
    Алкоголь, ума, не добавляет...В Одессе пьяный в...
  • Александр Кутуев
    Кому верить? В одной статье написали что он член какой-то нео-нацисткой организации, здесь пишут что он порядочный па...Сын ВСУшника — уб...

«Ненавижу!» — боевики ВСУ в истерике пишут, что «Отважные» разгромили их и выбили их из н. п. Волчье (ФОТО)

«Ненавижу!» — боевики ВСУ в истерике пишут, что «Отважные» разгромили их и выбили их из н. п. Волчье (ФОТО)

На Авдеевско-Покровском направлении после освобождения н. п. Прогресс подразделения группировки войск «Центр» днём ранее приступив к штурму Волчьего, а теперь, по словам боевиков ВСУ, выбили украинские силы: «Враг установил контроль над н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
У вас на фото нигеры, они тоже казаки?
Ответить
16 час.
Сергей Андросов
Главное, что не москаль!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх