«Ненавижу!» — боевики ВСУ в истерике пишут, что «Отважные» разгромили их и выбили их из н. п. Волчье (ФОТО)

На Авдеевско-Покровском направлении после освобождения н. п. Прогресс подразделения группировки войск «Центр» днём ранее приступив к штурму Волчьего, а теперь, по словам боевиков ВСУ, выбили украинские силы: «Враг установил контроль над н.
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