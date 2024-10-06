Чекалина дала признательные показания на допросе, а затем отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, отказалась от признательных показаний, данных ей во время первого допроса по делу о выводе денег из России, об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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