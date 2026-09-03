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Идеальный писсуар, теория сморкания, подземные трусы: за что присудили «Шнобеля» в 2026 году

Идеальный писсуар, теория сморкания, подземные трусы: за что присудили «Шнобеля» в 2026 году

В Цюрихе состоялась 36-я церемония присуждения Шнобелевских премий за научные открытия, которые сначала вызывают недоумение, но затем заставляют задуматься.

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