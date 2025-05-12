Появились подробности ДТП со сбитым пешеходом на улице Московская в Петрозаводске

Как сообщили в ГАИ Петрозаводска, 11 мая в 19.07 в районе дома № 9 по улице Московской 40 — летняя водитель автомобиля Geely на регулируемом перекрестке совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.
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