Появились подробности ДТП со сбитым пешеходом на улице Московская в Петрозаводске

Как сообщили в ГАИ Петрозаводска, 11 мая в 19.07 в районе дома № 9 по улице Московской 40 — летняя водитель автомобиля Geely на регулируемом перекрестке совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.