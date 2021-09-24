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Конгресс США принял оборонный бюджет страны с расширенными санкциями против России

Конгресс США принял оборонный бюджет страны с расширенными санкциями против России

В документ были включены поправки о мерах воздействия против строительства газопровода "Северный поток - 2", о расширении ограничений против суверенного долга России и о возможности введения персональных санкций в отношении официальных лиц РФ.

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