Генерал рассказал о «воздушных хулиганах», снимающихся на фоне ракетоносцев

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.
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