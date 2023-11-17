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Кейн забил 48-й гол в 2023-м и догнал Холанда, Роналду отстает на 2 мяча. У Харри 15 голов в 8 последних матчах за Англию и «Баварию»

Кейн забил 48-й гол в 2023-м и догнал Холанда, Роналду отстает на 2 мяча. У Харри 15 голов в 8 последних матчах за Англию и «Баварию»

30-летний нападающий сборной Англии поразил ворота Мальты в матче квалификации Евро-2024 (2:0). Теперь на счету Кейна 48 голов за сборную и клубы – «Тоттенхэм» и «Баварию» – в 2023 году.

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