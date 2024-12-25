Собянин: Парковка на улицах Москвы с 30 декабря по 8 января будет бесплатной

На Рождество метро и МЦК будут работать до 2:00 В ночь с 31 декабря на 1 января, с 0:00 до 6:00, проезд на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и наземном городском транспорте Москвы будет бесплатным.
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