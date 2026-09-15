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Рязанские новости

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В Рязанской области сохраняются проблемы с топливом и очереди на АЗС

В Рязанской области сохраняются проблемы с топливом и очереди на АЗС

На некоторых АЗС Рязанской области наблюдались очереди и нехватка бензина, водители жалуются на высокие цены и долгое ожидание.

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