Guardian: Трамп выстраивает политику по принципу "плати, чтобы получить доступ"

Администрация президента США Дональда Трампа перестраивает внешнюю политику страны в соответствии с принципом "плати, чтобы получить доступ", посылая сигнал о том, что Вашингтон "продается тому, кто больше заплатит".
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