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Обычным вечером, в Дрездене…

Обычным вечером, в Дрездене…

Письмо отчаяния от немецкого друга   «Обычный вечер в дрезденской гостинице, – пишет мой приятель Йорг из Саксонии.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Сможет ли наша полиция достойно ответить на массовое нарушение закона со стороны приезжих?&quot; НЕ СМОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО. КОЛОКОЛЬЦЕВ УЖЕ ЗАЯВИЛ ОБ ЭТОМ: У НЕГО НЕКОМПЛЕКТ. ЗОЛОТОВА НЕ ПРИВЛЕКАЮТ, БЕРЕГУТ КИШЛАЧИЙ БАНДИТИЗМ. В ЕДИНОЙ РОССИИ &quot;ХОТЕЛИ БЫ&quot;, ДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КАК У ЕВНУХОВ!
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