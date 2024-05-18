Письмо отчаяния от немецкого друга «Обычный вечер в дрезденской гостинице, – пишет мой приятель Йорг из Саксонии.
Обычным вечером, в Дрездене…
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Владимир Соловьев
"Сможет ли наша полиция достойно ответить на массовое нарушение закона со стороны приезжих?" НЕ СМОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО. КОЛОКОЛЬЦЕВ УЖЕ ЗАЯВИЛ ОБ ЭТОМ: У НЕГО НЕКОМПЛЕКТ. ЗОЛОТОВА НЕ ПРИВЛЕКАЮТ, БЕРЕГУТ КИШЛАЧИЙ БАНДИТИЗМ. В ЕДИНОЙ РОССИИ "ХОТЕЛИ БЫ", ДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КАК У ЕВНУХОВ!
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