Обычным вечером, в Дрездене…

Владимир Соловьев

"Сможет ли наша полиция достойно ответить на массовое нарушение закона со стороны приезжих?" НЕ СМОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО. КОЛОКОЛЬЦЕВ УЖЕ ЗАЯВИЛ ОБ ЭТОМ: У НЕГО НЕКОМПЛЕКТ. ЗОЛОТОВА НЕ ПРИВЛЕКАЮТ, БЕРЕГУТ КИШЛАЧИЙ БАНДИТИЗМ. В ЕДИНОЙ РОССИИ "ХОТЕЛИ БЫ", ДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КАК У ЕВНУХОВ!