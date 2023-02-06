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Posta: Землетрясением разрушена крепость Газиантепа в Турции

Старинная крепость в турецкой провинции Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, получила разрушение в результате землетрясения.

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