Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Начинается...  бла-бла-бла...  Не  должно  быть  бездомных  собак  на  улицах! И  требования  к владельцам  собак  уж...«Облить собачнико...
  • Герман Зумарев
    Бред сивой кобылы...Цифровая пытка дл...
  • Константин
    Ни кто не хочет понимать, что такая политика несменяемого и всё идёт по плану?Теракт в «Крокусе...

Цифровая пытка для пожилых

Цифровая пытка для пожилых

За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
очередные камуноидные помои....  компы в России уже 35 лет и тем, кому сегодня даже 80-85 лет вполне могли в свои 50-55 обучиться работе на компьютере... но они же савейские! а савейскае &quot;образование&quot; - это школьная грамотность и не более... а про доверенность  - это просто высший полёт камуноидного сусловского вранья!!!
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
это потому, что не приучены пользоваться мозгами - при совке за них же партии и фюрер думал ... вот и атрофировались мозги...
Ответить
4 час.
Герман Зумарев
Бред сивой кобылы...
Ответить
1 час.
наверх