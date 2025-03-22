За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.
Цифровая пытка для пожилых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
очередные камуноидные помои.... компы в России уже 35 лет и тем, кому сегодня даже 80-85 лет вполне могли в свои 50-55 обучиться работе на компьютере... но они же савейские! а савейскае "образование" - это школьная грамотность и не более... а про доверенность - это просто высший полёт камуноидного сусловского вранья!!!
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
это потому, что не приучены пользоваться мозгами - при совке за них же партии и фюрер думал ... вот и атрофировались мозги...
Ответить
4 час.
Герман Зумарев
Бред сивой кобылы...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии