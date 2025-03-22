Цифровая пытка для пожилых

Ингерман Ланская

очередные камуноидные помои.... компы в России уже 35 лет и тем, кому сегодня даже 80-85 лет вполне могли в свои 50-55 обучиться работе на компьютере... но они же савейские! а савейскае "образование" - это школьная грамотность и не более... а про доверенность - это просто высший полёт камуноидного сусловского вранья!!!