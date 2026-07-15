В Горно-Алтайске введут ограничения на дни празднования Эл Ойына

17 и 18 июля в Горно-Алтайске отметят межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын. В связи с проведением праздничных мероприятий в городе вводят ряд ограничений, сообщили в администрации республиканской столицы.
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