Семейную ипотеку распространили на «вторичку»: что ждет рынок недвижимости в Сибири

С 1 апреля условия покупки квартир по льготному кредитованию изменяются. В ряде городов России, в том числе в Новосибирской области (кроме Новосибирска, Краснообска, Кольцово и Оби), семейную ипотеку расширили на вторичное жилье.
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