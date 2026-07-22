Бердыев обвинил Австралию, Новую Зеландию и Канаду в непонимании

Посол МИД РФ Марат Бердыев заявил о негативной реакции Австралии, Новой Зеландии и Канады на Россию. Несмотря на это, в 2023 году состоялся визит исполнительного директора форума Педросы в Санкт-Петербург, где проведена успешная сессия по АТЭС.
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