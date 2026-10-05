В Татарстане 11,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны») С начала года Отделение СФР по РТ перечислило средства материнского капитала на улучшение жилищных условий 11 508 семьям.
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