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Татар-информ

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В Татарстане 11,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

В Татарстане 11,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны») С начала года Отделение СФР по РТ перечислило средства материнского капитала на улучшение жилищных условий 11 508 семьям.

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