Карельские школьники смогут бесплатно поехать в «Артек»

В Карелии объявлен конкурс на бесплатные путевки в Международный детский центр «Артек» Министерство образования и спорта Карелии объявило о распределении бесплатных путевок для школьников республики в Международный детский центр «Артек».
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