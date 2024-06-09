Могут ли машины обрести сознание

В

Виталий

Все эти умствования и размышлизмы похожи на то, как если бы , к примеру, удалось "подсунуть" современный компьютер куда-нибудь в 18 век. Сколько "институтов" пытались бы искать в нем разум... Может, не то ищем и не там?