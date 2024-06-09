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Могут ли машины обрести сознание

Могут ли машины обрести сознание

Развитие искусственного интеллекта поднимает вопрос огромной практической и этической важности: способны ли машины однажды обрести сознание? Однако, отмечают постдокторант Мария Кобос и профессор Анна Чика, ученые из Университета Гранады (Испания), ответ на этот вопрос требует прежде разобраться, что именно мы понимаем под «сознанием».

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Комментарии
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Виталий
Все эти умствования и размышлизмы похожи на то, как если бы , к примеру, удалось &quot;подсунуть&quot; современный компьютер куда-нибудь в 18 век. Сколько &quot;институтов&quot; пытались бы искать в нем разум... Может, не то ищем и не там?
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