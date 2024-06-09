Развитие искусственного интеллекта поднимает вопрос огромной практической и этической важности: способны ли машины однажды обрести сознание? Однако, отмечают постдокторант Мария Кобос и профессор Анна Чика, ученые из Университета Гранады (Испания), ответ на этот вопрос требует прежде разобраться, что именно мы понимаем под «сознанием».
Могут ли машины обрести сознание
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Виталий
Все эти умствования и размышлизмы похожи на то, как если бы , к примеру, удалось "подсунуть" современный компьютер куда-нибудь в 18 век. Сколько "институтов" пытались бы искать в нем разум... Может, не то ищем и не там?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии