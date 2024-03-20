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Русская весна

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Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах

Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах

Коллективный Запад не хотел переизбрания президента РФ Владимира Путина и не может признать успех выборов России, россияне же показали своим голосованием, что верят в нынешнюю российскую систему и в российское государство, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

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