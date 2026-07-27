На Смоленщине к движению народных дружин присоединились более тысячи человек

Народные дружины играют важную роль в обеспечении общественной безопасности Смоленской области. Правительство региона совместно с УМВД России уделяет особое внимание этой инициативе, которая способствует укреплению правопорядка.
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