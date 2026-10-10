На Авито появились новые возможности для оптовой торговли

На Авито обновили функционал для размещения и поиска объявлений об оптовой продаже товаров. Изменения затронули содержание карточек предложений, параметры поиска и отображение сведений о поставщиках.
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