Впервые за 7 лет Джокович завершит сезон без титулов на «Больших шлемах»

Новак Джокович проиграл Алексею Попырину во втором круге US Open – 4:6, 4:6, 6:2, 6:4. Таким образом, у серба в этом году нет ни одной победы на турнирах «Большого шлема»: на Australian Open он проиграл в полуфинале, на «Ролан Гаррос» – снялся перед четвертьфиналом, на «Уимблдоне» уступил в финале.
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