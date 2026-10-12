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«Самые красивые близняшки в мире» Ава и Лия Клементс выросли и в 16 лет развивают свой бренд одежды

«Самые красивые близняшки в мире» Ава и Лия Клементс выросли и в 16 лет развивают свой бренд одежды

Голубые глаза, длинные волосы, одинаковые лица. В семь лет Ава и Лия Клементс попали в публикации, где их называли «самыми красивыми близняшками в мире».

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