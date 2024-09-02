Экипаж Су-34 поразил бомбами ФАБ-500 позиции ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил России в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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