Мажич прокомментировал отказ Буланова проводить жеребьёвку перед серией пенальти в Суперкубке России

Милорад Мажич, руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), прокомментировал решение главного арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьёвку выбора ворот перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сыгранном 18 июля.