"We Have Guns Too": Totally Drunk Indiana Democrat Goes On Live TV, Makes Ass A Democratic candidate for local office in deep-red rural Indiana delivered a rambling, apparently intoxicated performance during a televised candidate forum, responding to a standard policy question by declaring she would fire Republicans, calling MAGA supporters racist and unintelligent, and closing with the line "We have guns too.
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