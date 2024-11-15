Экономист Белхароев: В ближайшие месяцы подорожает мясо индейки

Доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству «Прайм», что повышения цен на мясо индейки в ближайшее время не ожидается, но в будущем оно возможно из-за роста потребления белковых продуктов в осенне-зимний период.