Институт судостроения и морской арктической техники САФУ отметил 60-летие

В Северодвинске прошёл торжественный вечер, посвящённый юбилею образовательной организации.Поздравить коллектив вуза пришли выпускники, представители областной и муниципальной власти, руководства градообразующих предприятий города корабелов.
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