РИА Новый день

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В Челябинске магазин с покупателями заволокло ядовитыми парами

В Челябинске магазин с покупателями заволокло ядовитыми парами

В одном из сетевых магазинов Челябинска лопнула емкость с кислотным средством. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на северо-западе Челябинска.

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