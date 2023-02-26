В Челябинске магазин с покупателями заволокло ядовитыми парами

В одном из сетевых магазинов Челябинска лопнула емкость с кислотным средством. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на северо-западе Челябинска.